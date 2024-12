Ilfattoquotidiano.it - C’è un italiano tra i feriti della strage di Magdeburgo: è Marco Forciniti, 39 anni

“Mi hanno chiamato, sono corso in macchina, vivo a cento chilometri. Anche lui era ain vacanza. È stato preso in pieno, sulle gambe. Non voglio dire altro: non sappiamo chi c’è dietro questo pazzo”. A parlare a Repubblica è il padre di, 39, originario di Pietrapaola in Calabria. La conferma che l’italo-tedesco fosse uno deidei mercatini di Natale è arrivata in un post su Facebooksindacacittadina calabrese, Manuela Labonia. “In questi attimi di grande sconforto esprimiamo grande vicinanza alla famiglia e l’augurio di pronta guarigione al giovane”, ha scritto. Il suo nome non sarebbe stato segnalato dalle autorità locali al consolato, che aveva ricevuto risposta negativa alla domanda se ci fossero stati dei connazionali coinvolti, in quanto l’uomo è anche cittadino tedesco.