CdS – la Juve osserva cosa può succedere a gennaio

2024-12-22 23:27:32 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:La pesante sconfitta contro il Bournemouth per 3-0 non verrà dimenticata facilmente dai tifosi dello United, a dir poco furiosi per l’andamento della squadra e per la classifica con gli attuali 22 punti. Il cambio di allenatore con l’addio di Ten Hag e l’arrivo di Amorim non ha invertito il trend, anzi: il momento è allarmante e la graduatoria del momento fa davvero paura. Tra i calciatori maggiormente criticati, c’è sempre Zirkzee. L’olandese oggi è partito titolare, ma è in qualche modo responsabile del gol dell’exHuijsen: ha permesso al difensore di saltare indisturbato.“Zirkzee tra i peggiori acquisti della storia dello United”I tifosi sui social si sono letteralmente scatenati. Ormai da tempo, lo considerano uno dei peggiori acquisti dello United e sperano quindi in una sua cessione.