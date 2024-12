Cdm Carbone all' Agenzia delle entrate

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.50 E'durato circa due ore il Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti il via libera alla nomina di Vincenzoa direttore dell'dopo le dimissioni di Ruffini. Via libera al Dl per la proroga di forniture militari a Kiev. Via libera definitivo al Dl che istituisce l'Albo nazionalebotteghe storiche che e tutele e caratterizza il carattere storico di attività esistenti da almeno 50 anni.