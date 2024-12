Fanpage.it - Caterina Guzzanti: “Quando è l’uomo a non volere rapporti ti senti responsabile. È doloroso, ma non se ne parla”

Leggi su Fanpage.it

è autrice e interprete dello spettacolo Secondo lei, in cui indaga le dinamiche delle coppie odierne, portando in scena anche un tema difficile da affrontare: l'assenza del rapporto fisico in una relazione.