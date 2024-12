Today.it - Casertana attiva sul mercato, Trevisan lavora per un attaccante

Leggi su Today.it

Laha chiuso l’anno con la sconfitta interna contro il Latina. La diretta concorrente per la salvezza ha sbancato lo Stadio Pinto, con le reti di Vona e Riccardi, e ha agganciato la squadra di Manuel Iori a quota 20 punti in classifica. Secondo stop consecutivo tra le mura amiche per i.