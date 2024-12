Iltempo.it - Carlo III rompe la tradizione: da dove pronuncerà il discorso di Natale

Che reavesse intenzione dire con lae di agire come un monarca moderno, era chiaro da tempo. Capace di parlare ai sudditi del cancro e della terapia a cui è stato sottoposto senza tanti fronzoli, l'erede di Elisabetta II ha dato prova di determinazione e sincerità. E anche aha deciso di distinguersi dai suoi predecessori. L'atteso messaggio delle festività, rivolto agli inglesi e non solo, verrà pronunciato dall'ex cappella di un ospedale. Lo ha reso noto Buckingham Palace in una nota ufficiale. Le parole del sovrano sono state registrate nella Cappella Fitzrovia, nel centro di Londra, dopo che il re aveva personalmente richiesto una location diversa dalla tenuta reale. La sede è un piccolo edificio, originariamente destinato al personale e ai pazienti del Middlesex Hospital, ora demolito.