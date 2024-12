Ilpiacenza.it - Capodanno: no ai botti, il sindaco Gandolfi: «Ci appelliamo al buonsenso»

In vista dei festeggiamenti per la chiusura del 2024 e l’avvento del 2025, ildi Fiorenzuola, Romeo, ha rivolto – a nome dell’intera Amministrazione comunale - un appello a tutta la cittadinanza, affinché non vengano utilizzati e fatti scoppiare sul territorioe fuochi.