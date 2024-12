Udinetoday.it - Capodanno, fuochi e botti vietati solo in alcune ore

Leggi su Udinetoday.it

Il Comune di Udine detta le regole per ilin piazza. Nella nota diffusa da palazzo D'Aronco si fa riferimento a "misure restrittive relative all’uso did’artificio e altri materiali esplodenti, nonchéregole per lo svolgimento dei festeggiamenti in piazza Primo Maggio".