Cambio del medico di famiglia: dal 1° gennaio si potrà fare anche in farmacia

Arezzo, 23 dicembre 2024 – Cambiare il propriodisarà ancora più facile. Dal 1°2025, infatti, in tutte e tre le province della Asl Toscana sud est le cittadine e i cittadini potranno farlo direttamente nelle farmacie abilitate ai servizi regionali di sportello. Il servizio - che riguarderà ildeldie del pediatria di libera scelta - sarà completamente gratuito. Tutte le assistite e tutti gli assistiti della Asl Toscana sud est che vogliono cambiare il proprioscegliendone un altro nello stesso ambito territoriale, o che devono sceglierne uno nuovo dopo il pensionamento del proprio, non dovrannoaltro che recarsi in unaabilitata portando con sé il documento di identità e la tessera sanitaria. Sarà possibile accedere al servizioper amici o parenti presentando una delega.