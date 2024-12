Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Tomori è più vicino: arriva un assist importante dal Milan

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sull’interessamento didellanei confronti di Fikayo, difensore centrale del. I dettagli L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa per il possibile arrivo alladi FikayoDAL– «Fonseca ormai sembra aver scelto la coppia Gabbia-Thiaw. Per lui appena 13’ in campo negli ultimi due mesi in Serie A con .