Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Grifo si impantana ancora. Zauli: "I ragazzi stanno dando il 300%"

Leggi su Perugiatoday.it

Il Perugia resta a metà del guado. L'1-1 contro la Pianese non sposta più di tanto la classifica, che vede i biancorossi attestarsi tra la zona playout e quella playoff.La sosta servirà a tutto l'ambiente per riflettere al meglio su quanto non è andato e cosa si deve migliorare. Il mercato di.