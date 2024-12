Cade un albero a Roma muore una donna

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.08 Unè caduto atravolgendo due donne. Una è morta, mentre l'altra, ferita, è stata trasporata in ospedale. Lauccisa, una 45nne, era al parco con i suoi tre figli. L'incidente si è verificato nella zona di Colli Aniene, in via Cesare Massino. L'è caduto all'interno del parco Livio Labor, a cuasa del forte vento, finendo sulla panchina dove erano sedute le due donne. La 45enne è deceduta sul colpo. I tre bimbi della vittima non sono rimasti feriti.