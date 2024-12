Agi.it - Cade un albero a Roma: morta una donna, un'altra è ferita

Leggi su Agi.it

AGI - Unè caduto in strada a, in via Cesare Massino a Colli Aniene e ha travolto due donne. Secondo quanto si apprende, una èe l'è stata trasportata in ospedale. Segnalata anche la presenza di bambini, che non risulta siano stati colpiti. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.