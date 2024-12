Ilgiornaleditalia.it - Butac, finti fact-checker e censura sul vaccino Covid: Pfizer ammette "Donne incinte con 4 volte anomalie su bambini", ma chi li pubblica prende "per i fondelli i lettori"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

no gli studi sule ritengono che chi non si adegua al mainstream "per ie ino gli studi ufficiali sule tacciano chi lidire "per i". Un artic