Bubinoblog - BRUNO VESPA: “LA7 NON FA PER ME, È UNIDIREZIONALE. ANDARE A MEDIASET? VEDREMO…”

Leggi su Bubinoblog

si divide tra Porta a Porta, Cinque Minuti e il tour annuale per promuovere la sua ultima fatica letteraria. Nel 2025 scade il contratto con la Rai e si guarda intorno.Sui colleghi non si espone e dice espressamente che non fa mai nomi su chi preferisce o meno, a parte Fazio che “è andato via dalla Rai per guadagnare di più (in questo è imbattibile)”.“Un maestro assoluto in questo”, confidaa Gente e ricorda la nascita di Porta a Porta nel 1996: “Alla prima puntata venne Prodi con Milly Carlucci, alla seconda D’Alema e Berlusconi”.Il talk show di Rai1 è ancora in onda “perché io sono un moderato e gioco a carte scoperte. Do la parola a tutti. Facciamo servizio pubblico”. E nel futuro dinon ci sarà La7, questo è sicuro.Il giornalista definisce Lilli Gruber “un po’”.