Bove torna in panchina | la decisione per Fiorentina-Udinese

Edoardonuovamente in: laclamorosa in vista della gara contro l’Quando Edoardosi è accasciato a terra durante il match contro l’Inter il 1° dicembre scorso, il cuore di tutti i tifosi viola si è fermato con lui. Quel momento, che all’inizio sembrava quasi surreale, ha fatto presagire il peggio.in: laper– SerieanewsLe immagini della partita, con il giovane calciatore svenuto in campo, sono rimaste impresse nella memoria di tutti, ma fortunatamente, il peggio è stato evitato grazie all’intervento tempestivo dei medici. Oggi, dopo un lungo e doloroso percorso, Edoardoè pronto a fare ritorno allo stadio “Franchi”, dove non solo troverà i suoi compagni, ma anche una città che lo ha accolto con tanto amore e vicinanza in quei giorni critici.