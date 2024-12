Quotidiano.net - Borse in rialzo in Asia e Pacifico, Cina in calo: Tokyo e Taiwan guidano i guadagni

Leggi su Quotidiano.net

in generaleina parte la piazza cinese nel primo giorno della settimana di Natale.ha guadagnato l'1,19%,il 2,64% Seul l'1,57% e Sidney l'1,67%. Ancora aperte Hong Kong (+0,76%), Shanghai (-0,5%), unica in rosso insieme a Shenzhen (-2,29%), Mumbai (+0,37%) e Singapore (+0,91%). Il rimbalzo del dollaro, salito a 0,95 euro, 156,71 yen e quasi 0,8 sterline spinge i titoli dei grandi esportatori. Inil greggio (Wti +0,6% a 69,88 dollari al barile) e l'oro (+1,03% a 2.631,02 dollari l'oncia), gira ininvece il gas (-0,29% a 44 euro al MWh). Rallenta il trimestrale Pil del Regno Unito, salito dello 0,9% contro il +1% atteso su base annua. Sulla piazza diin luce i produttori di semiconduttori Advantest (+4,54%) e Disco (+2,31%), seguiti dai grandi esportatori Toyota (+2,36%) e Honda (+3,82%), mentre sono in corso le trattative per una fusione con Nissan (+1,58%) e Mitsubishi (+5,25%).