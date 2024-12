Inter-news.it - Bisseck: «Siamo l’Inter, siamo forti! Inzaghi punta su di me? Voglio solo una cosa»

, titolare questa sera in Inter-Como, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2024-25, in un'intervista su Inter TV ha sottolineato l'importanza di questa partita. ULTIMA A SAN SIRO – Yann prima di Inter-Como ha parlato così: «e sappiamo di essere. Se facciamo una grande prestazione stasera vinciamo. Dobbiamo giocare, palleggiare, stare attenti alle loro ripartenza, ma penso che con la nostra qualità creiamo tanto e riusciamo a fare gol. Ruoto in difesa? Per me non c'è problema, se il mister su di me per me è una buona, fare buone prestazioni».