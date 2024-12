Ilrestodelcarlino.it - Bimbo incastrato tra le sbarre del lettino: salvato

Civitanova, 23 dicembre 2024 – Resta con la testa incastrata tra ledel suo: soccorso un. L’allarme è scattato intorno alle 3.30 dell’altra notte quando i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro sono intervenuti in una abitazione che si trova in zona Villa Pini. A chiamare il numero dell’emergenza, che ha messo in moto i vigili del fuoco, è stata una mamma. Il suodi appena due anni, mentre si trovava steso sul, è rimasto con la testa incastrata tra duedella struttura. Spaventati, non sapendo cosa fare per liberarlo da quella posizione, i genitori del piccolo hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, allargando le, sono riusciti in un attimo a liberare la testa del piccolino che fortunatamente stava bene.