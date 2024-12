Lanazione.it - Bibbiena, una pattuglia speciale dei Carabinieri in uniforme storica

Arezzo, 23 dicembre 2024 – In occasione delle festività natalizie, il centro storico diha visto la presenza di unadeiin, un'iniziativa che ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte della comunità locale e dei visitatori. L'iniziativa, organizzata nell'ambito delle attività di prossimità e vicinanza al cittadino durante il periodo natalizio, ha rappresentato non solo un omaggio alla tradizione e alla storia dell'Arma dei, ma anche un'importante occasione per rafforzare il legame con la comunità. La presenza dellaha attirato l'attenzione di adulti e bambini, molti dei quali hanno colto l'opportunità per scattare foto ricordo con i militari in. Oltre all'aspetto simbolico e culturale, l'incontro è stato un momento prezioso per diffondere consigli utili su temi di grande attualità, come la prevenzione delle truffe in danno degli anziani e rispondere alle domande e curiosità dei cittadini.