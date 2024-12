Lanazione.it - “Bianche presenze” oggi a San Giovanni

Arezzo, 23 dicembre 2024 –pomeriggio, a partire dalle 16,30, il centro di Sansi trasformerà in un palcoscenico magico e suggestivo grazie allo spettacolo itinerante "", organizzato dal Comune e a cura della compagnia teatrale Accademia Creativa. L'evento rientra nel calendario di iniziative per il Natale 2024. Protagoniste saranno danzatrici vestite dafarfalle luminose, che fluttuano eteree e incantevoli, grazie a costumi arricchiti con una particolare tecnologia led a luce calda, unica in Italia. Con effetti pirotecnici e oggetti di luce, riusciranno a infondere un'atmosfera fatata in ogni angolo del centro storico. Lo spettacolo itinerante trasformeranno la città di Masaccio in un luogo fatato e romantico, dove grandi e piccini potranno vivere un'avventura a dir poco suggestiva, immersi in un mondo da favola.