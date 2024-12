Lapresse.it - Betlemme si prepara al Natale all’ombra della guerra di Gaza

Per il secondo anno consecutivo i festeggiamenti natalizi asaranno sottotono a causain corso a. La piazzaMangiatoia è vuota, senza turisti, e molti negozi e attività commerciali non sono sicuri di poter resistere ancora a lungo. La città, inoltre, ha annunciato che non ci sarà nessun albero digigante, nessuna marcia musicale, nessuno scintillio di luci e pochissime decorazioni.