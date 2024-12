Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di A1. Show di Penna, Matilde Villa fa volare Venezia

Leggi su Oasport.it

Si è disputato nel weekend il dodicesimo turno del campionato di Serie A1die tanti i risultati importanti sia in chiave playoff sia salvezza. E, soprattutto sabato, sono state tante lea mettersi in mostra.Si è iniziato a Sassari, dove la Dinamo ha ospitato il Campobasso, con le ospiti che si sono imposte 50-79. Tra le protagoniste per Campobasso c’è stata la solita Sara Nicole Scalia, che ha chiuso con 15 punti, 4 assist, 5 rimbalzi e un +/- di 28. Vittoria esterna più sofferta per, che si è imposta 62-69 su Tortona. Non basta alle padrone di casa l’ottima prova di Elisa, che chiude con 28 punti, mentre per le venete spiccano i 15 punti e 6 assist di.Netta la vittoria di Battipaglia contro l’Alpo, battuta 79-59. E tra le padrone di casa in doppia cifra vanno Rosa Cupido, con 11 punti e 8 rimbalzi, e Giovanna Elena Smorto, con 10 punti e 6 assist.