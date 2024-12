Ilpescara.it - Auto si schianta contro lo spartitraffico in viale Marconi [FOTO]

Leggi su Ilpescara.it

Una vettura Renault Clio è rimasta seriamente danneggiata a seguito di uno schiantouno degliche si trovano lungo. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte e non ci sarebbero state conseguenze fisiche per il conducente.