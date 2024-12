Fanpage.it - Aurora Ramazzotti a Robbie Williams: “Potresti essere il mio patrigno. Hai leccato la faccia di mia madre in tv”

Leggi su Fanpage.it

In occasione dell'anteprima del suo biopic Better Man,ha intervistato. I due hanno scherzato insieme, come si vede in un video su TikTok: "Potrestiil mio. Conosci mia, le hailain tv". "Potreituo padre. Erano tempi più spensierati, qualcuno mi ha detto di farlo", ha risposto il cantante riferendosi all'episodio del 2009.