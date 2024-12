Ilgiorno.it - Attivata la colonnina di ricarica per le e-bike. Nel nome di Manzoni

BLESSAGNO (Como) È stata dedicata a Giancarlo, “Il Combattente” della Valle Intelvi protagonista di tre Giri d’Italia e un Tour de France negli anni ‘60, la nuovadielettrica per le e-che renderà accessibili a tutti anche i sentieri più impervi nelle valli e nei boschi attorno al paese. Alla cerimonia hanno partecipato Rina e Silvia, moglie e figlia del campione che hanno commosso i presenti con il loro ricordo di Giancarlo, apprezzato quando era in attività da giganti come Bartali e Coppi e definito "valoroso e onesto" dal compagno di squadra Imerio Massignan. Il sopran“Il Combattente” che lo accompagnò per tutta la vita se lo portò al suo ritorno in Valle Intelvi dopo aver partecipato al Tour de France del 1962, quando vinse il premio combattività per il suo carattere indomito nell’affrontare le salite più dure.