Laverita.info - Attacchi informatici, le aziende del Nord sono le più colpite

Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (Acn) è l'industria manifatturiera del nostro Paese a essere il principale bersaglio delle cybergang. Non va meglio per le pubbliche amministrazioni locali: dopo Francia, Germania e Gran Bretagna, l'Italia è il più colpito in Europa.