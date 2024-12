Oasport.it - ATP Hong Kong 2025: la entry list e le teste di serie. Presenti Musetti, Darderi e Sonego

Il mese di relax è già terminato per il tennis internazionale. Il 27 dicembre prenderà il via la United Cup, mentre i primi tornei stagionali inizieranno tra sette giorni, il 30 dicembre; uno dei due tornei che faranno da apripista è quello di, che sarà a forte componente italiana guardando la.La seconda testa di, alle spalle di Andrey Rublev, sarà Lorenzo. Il numero 17 al mondo ha dovuto saltare il torneo di esibizione di Macao a causa di un malanno stagionale, da capire dunque quali sono le sue condizioni in vista del suo primo impegno e per capire anche con quali ambizioni voglia presentarsi agli Australian Open.Dietro gli avversari non mancano. Detto di Rublev, gli altri potenziali favoriti sono Karen Khachanov ed Arthur Fils, con quest’ultimo che ha usato le Next Gen Finals come una settimana di preparazione; promettono scintille anche Nuno Borges, Brandon Nakashima e Tallon Griekspoor.