Oasport.it - ATP Brisbane 2025: Matteo Arnaldi inizia la stagione alla ricerca di una definitiva consacrazione

Ladel tennis internazionale sta perre e, oltreUnited Cup, il circuito ATP ripartirà dai tornei ATP 250 die Hong Kong. Nel torneo australiano saranno presenti due italiani:Berrettini e. Entrambi hanno un obiettivo in comune: fare un buon risultato per entrare nelle 32 teste di serie dell’Australian Open.è atteso a unain cui potrà definire meglio la sua dimensione: dopo la scalata meravigliosa nel 2023 e l’imposizione rapida e fulminea nel circuito ATP, la2024 per il ragazzo sanremese è stata altalenante, con qualche alto e basso di troppo e una certa difficoltà specialmente nella seconda parte dell’anno.Il primo torneo veramente positivo del 2024 è stato a Miami con tre belle vittorie e il raggiungimento degli ottavi di finale.