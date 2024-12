Arezzonotizie.it - Assunzione al Comune di Cortona, ecco i requisiti

Leggi su Arezzonotizie.it

Ildiha aperto un bando per l’a tempo determinato di un nuovo assistente sociale. Le valutazioni, come illustrato nell’avviso pubblicato sul sito, avverranno per curriculum e colloquio. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti idi.