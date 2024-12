Frosinonetoday.it - Asl Frosinone, arrivano gli incarichi prima della modifica dell'atto aziendale

Leggi su Frosinonetoday.it

"Il 18 Aprile 2024 apprendiamo dai media “E’ il dottor Alessandro Carcangiu il nuovorio del reparto di ortopedia’ospedale Spaziani”, ed ancora, in data 18/12/2024 tra le varie notizie si legge: “Un’occasione per tagliare il nastro di alcune unità di eccellenza come il nuovo reparto di.