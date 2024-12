Bresciatoday.it - Arrestato dopo un folle inseguimento di 40 km: era "fatto" di cocaina

Leggi su Bresciatoday.it

È statodagli agenti della Polizia Locale della Valtenesi al termine di un rocambolescoproseguito per più di 40 km e durato quasi un'ora: in manette un ragazzo di 32 anni residente a Manerba, accusato di resistenza a pubblico ufficiale ma denunciato anche per porto d'armi.