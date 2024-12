Lanazione.it - Approvata all’unanimità dall’assise castiglionese la mozione presentata dal gruppo di maggioranza “libera castiglioni”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 23 dicembre 2024 – È questo il “cuore” dellanell’ultimo consiglio comunale,dalla Capodi”, Beatrice Berti, sul ripristino, appunto, del treno 18711 con fermata nelle stazioni di Castiglion Fiorentino e Camucia nei giorni feriali. Il treno in questione era utilizzato, in particolar modo, dai tanti pendolari castiglionesi e cortonesi che ogni giorno lo utilizzano per ritornare dal durante la pausa pranzo. Non è la prima volta che il treno 18711 viene soppresso e poi ripristinato ed infatti, dal tabellone orari trani cartaceo presente in stazione, risulta nuovamente essere presente a partire dal 09 gennaio 2025 fino a marzo. Nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile dovrebbe essere incentivato l’uso dei mezzi pubblici rispetto ai mezzi privati, e la soppressione di un servizio come questo appare fortemente in contro tendenza rispetto a ciò, perché anziché incentivare, disincentiva l’uso del treno a causa dei gravi disagi per gli utenti.