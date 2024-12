Frosinonetoday.it - Anziano cade da una scala e resta al freddo, l'ambulanza arriva dopo oltre un'ora

Brutta disavventura per unresidente in un piccolo centro sui monti Prenestini che nelle ore scorse è caduto da una scalinata mentre rientrava in casa ed ha dovuto attendereun'ora al gelo più completo l'arrivo dei soccorsi. A raccontare l'episodio il sindaco di Castel San Pietro.