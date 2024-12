Vanityfair.it - Angelo Madonia rompe il silenzio: «Licenziato da Ballando con le stelle con un comunicato Rai. Mai stato distratto da Sonia Bruganelli»

Leggi su Vanityfair.it

Ospite di Domenica In, il maestro racconta la sua versione dei fatti: «Sonoperché mi sono comportato in maniera non in linea con la giuria»