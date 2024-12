Novaratoday.it - Ancora una (tentata) truffa del falso carabiniere: 40enne denunciato dai carabinieri

Leggi su Novaratoday.it

In trasferta da Napoli a Domodossola per tentare (senza successo) ladel: l'uomo,napoletano, è statodai.É successo nella giornata di ieri, domenica 22 dicembre, quando i militari, che si trovavano in zona per controlli mirati dopo aver.