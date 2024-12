Milanotoday.it - Allerta vento a Milano: "Non sostate sotto gli alberi o nei viali"

Leggi su Milanotoday.it

Le raffiche dispaventano. Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 23 dicembre, aè in vigore un'meteo di codice giallo per rischio "forte". "Attesa ventilazione diffusa da moderata a forte anche a carattere di foehn per tutta la giornata, con fase acuta tra la notte ed.