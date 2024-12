Padovaoggi.it - Al via il giubileo per la chiesa di Padova, ecco i 32 luoghi giubilari

Ilordinario 2025 che invita a essere “pellegrini di speranza” come indica la Bolla di indizione (Spes non confundit Rm 5,5 – La speranza non delude) avrà inizio con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano il 24 dicembre 2024 e terminerà il 6 gennaio 2026.