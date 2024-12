Torinotoday.it - Al Teatro Juvarra, Whiskey & Soubrette: il tributo ai personaggi del grande varietà torinese

Leggi su Torinotoday.it

Oramai, oltre a essere un successo, sta diventando una tradizione fra Natale e Capodanno per il pubblico. Torna in scena l’acclamatodi Tedacà, che per la stagione Almeno noi nell’universo di Fertili Terreniè in programma aldal 26 dicembre al.