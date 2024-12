Messinatoday.it - Akademia Sant’Anna da brividi: vittoria al tie-break a Montichiari

Terzo tie-in sette giorni per l', che, sul taraflex del “PalaGeorge” di Montichiari (Bs), ha battuto in cinque set (17-25, 25-23, 25-21, 18-25, 9-15) la Valsabbina Millenium Brescia, centrando il dodicesimo successo stagionale. In virtù dei due punti conquistati e del.