Trevisotoday.it - Aggressione in centro, morto il 22enne. Il Questore: «I giovani stanno andando alla deriva»

Leggi su Trevisotoday.it

L'indagine della squadra mobile di Treviso, culminata con tre arresti (per un 15enne, un 19enne e un 18enne) per l'omicidio delFrancesco Favaretto in via Castelmenardo, lo scorso 12 dicembre, ha indotto ildi Treviso, Alessandra Simone, ad una riflessione e ad un appello. Simone.