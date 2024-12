Napolitoday.it - Aggredisce i poliziotti durante un controllo: in manette giovane tunisino

Leggi su Napolitoday.it

Nella scorsa mattinata la polizia ha tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, un 18enneirregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. In particolare, gli agenti,il servizio di, hanno notato in via Carriera Grande un.