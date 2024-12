Ilgiorno.it - Aeroporto Bergamo, tagliato il traguardo dei 17 milioni di passeggeri

, 23 dicembre 2024 – L'dihaoggi ildel 17 milionesimo passeggero dell’anno. Un numero che rispecchia l’andamento del traffico sviluppatosi nel 2024, per effetto della crescita del load factor medio sui voli e dell’ampio network di collegamenti che nel corso della programmazione estiva ha offerto 154 destinazioni in 42 Paesi. La quota diche l’di Milanoraggiungerà a fine anno conclude una fase di ripresa del traffico aereo, iniziata dopo il biennio 2020-2021 segnato dalla pandemia, maturata in modo significativo già nel corso del 2022 e proseguita nel 2023, quando è stata sfiorata la quota di 16. Numeri che sottintendono anche una crescita in termini di qualità e apprezzamento, sancita sia dal riconoscimento di ACI World quale migliorenella categoria tra 5 e 15di(nel 2021 e 2022), sia dall’attribuzione nel 2024 del livello 1 della certificazione relativa alla gestione della clientela.