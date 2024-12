Agi.it - Accoltellato dal branco in pieno centro a Treviso, muore a 22 anni dopo 11 giorni di coma

Leggi su Agi.it

AGI - È morto il 22enne che era stato picchiato eda un gruppo di giovanissimi neldila sera del 12 dicembre scorso. Il decesso all'ospedale Ca' Foncello del capoluogo veneto è avvenuto all'indomani dell'arresto di tre presunti aggressori, n 19enne, un 18enne e un 15enne, che ora dovranno rispondere di omicidio. In totale in una decina, tra cui sei minorenni, avevano picchiato il giovane trevigiano ma solo in tre avrebbero infierito, anche con un coltello e i cocci di bottiglia. Le condizioni del 22enne - che aveva problemi di droga ed era stato seguito dai servizi sociali - erano apparse subito gravissime, soprattutto per le ferite alla gola. Si è spentodiecidi agonia.