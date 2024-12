Vicenzatoday.it - Abbonamenti urbani dei bus gratuiti per diminuire le auto inquinanti

Leggi su Vicenzatoday.it

Con un intervento di 8.000 euro da parte del Comune e di altri 8.000 euro da parte di Svt saranno emessi deglibimestralidel trasporto locale per le linee urbane di Vicenza, a favore delle persone fisiche in possesso di veicoli, che non dovranno però risultare.