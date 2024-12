Veronasera.it - A Verona niente "brusa la vecia" ma sarà un'Happy-Fania per tutta la famiglia

Leggi su Veronasera.it

Il 6 gennaio 2025, Piazza Bra asi anima con gli eventi dell’Epi, regalando momenti di festa per grandi e piccini. La storica scalinata di Palazzo Barbieri si trasformerà in un palcoscenico per "– La Befana di", una giornata ricca di attività e spettacoli dedicati.