A 16 anni armato di pistola, scappa dai Carabinieri ma viene preso

Tempo di lettura: 2 minutiTutti giovanissimi, dai 15 ai 18. A San Sebastiano al Vesuvio, durante la movida, idecidono di controllarli e così scoprono che uno di loro, 16, èdi.L’arma era nascosta nella cintura ma pochi secondi dopo la perquisizione il ragazzino spintona uno deie tenta di fuggire.inseguito dai militari e percorre prima via Plinio il Vecchio e poi via Margherita di Savoia. Inon perdono di vista il ragazzino che, una volta aperto un cancello pedonale, decide di attraversare un vialetto che dà in via Mario Falconi. La fuga dura già da circa un chilometro e alla fine del vialetto c’è un altro cancelletto ma questa volta è chiuso. Il 16enne scavalca l’ostacolo non prima di aver lasciato l’arma su un muretto e di essersi tolto il giubbino, evidentemente per eludere il controllo.