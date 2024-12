385% degli studenti delle secondarie di I grado hanno lacune in Italiano e Matematica Ecco i numeri

Leggi su Orizzontescuola.it

L'anno scolastico 2022/23 in Italia, come diffuso dall'Istati, ha evidenziato una quota significativa dilow performer al termine della terza media, segnalando criticità nel sistema educativo già al primo ciclo della scuola secondaria. Secondo il report I giovani nelle città metropolitane dell'Istat, il 38,5%non raggiunge livelli adeguati nelle competenze alfabetiche, mentre il 44,2% manifesta difficoltà in quelleche.L'articolo 38,5%di Iin