Vongolara si rovescia al largo di Focene | dispersi due pescatori

Fiumicino, 22 dicembre 2024 – Paura in mare nel pomeriggio di oggi: le condizioni meteo-marine cambiano all’improvviso e una(turbosoffiante) di circa 13 metri si èta aldi. A bordo c’erano due persone: secondo quanto si apprende sarebbero padre e figlio. L’allarme è stato lanciato tramite il numero per le emergenze in mare 1530, con la segnalazione dell’affondamento di un’unità da pesca che era rimasta in balìa delle onde.Sotto il coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia, si stanno svolgendo le operazioni di ricerca e soccorso in mare. Inviate in area la motovedetta SAR CP 836 della Guardia Costiera di Fiumicino, un rimorchiatore ed una squadra di subacquei dei Vigili del Fuoco. Attivati inoltre anche mezzi aerei per sorvolare l’area di ricerca.