Oasport.it - Volley femminile, Firenze batte Vallefoglia al tie-break: Malual top scorer

Leggi su Oasport.it

ha sconfittoper 3-2 (26-24; 19-25; 22-25; 25-19; 15-12) nell’anticipo della quattordicesima giornata della Serie A1 di. Le toscane si sono imposte sul campo della formazione marchigiane, riuscendo a recuperare da 1-2 e a imporsi di forza nel tie-, piazzando un micidiale parziale di cinque punti sull’8-8 e contenendo il tentativo di rimonta delle padrone di casa.ha conquistato la quinta vittoria stagionale e rifiata in ottica salvezza, rafforzando il decimo posto e portandosi a +6 sulla zona salvezza (in attesa delle partite di domani). Quarto stop nelle ultime cinque uscite per, che conserva per il momento l’ottava posizione con quattro lunghezze di vantaggio sulle avversarie odierne.Prova impattante da parte di Adhuoljok John Majak(22 punti, 3 ace), Anna Davyskiba (17 punti, 4 muri) e Indy Baijens (15).